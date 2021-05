Ben jezelf in een vrij Nederland

opinie Boeren beheren het water voor plant, dier en .... mens

30 april De zomer is in aantocht en waar veel mensen hopen op de zon zijn wij bezorgd voor wederom droogte en de kwaliteit van onze gewassen: uw voedsel. Daarom proberen we als agrariërs in de winter zoveel mogelijk water vast te houden om de grondwaterstand te verhogen. Hiervoor zijn grote investeringen gedaan door agrariërs en waterschappen, zoals LOP-stuwtjes, peilgestuurde drainage, opvang regenwater in bassins.