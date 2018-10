Benoem unieke bomen tot beschermd monument

ColumnSoeverein en waardig staat de 180 jaar oude eik in de middenberm van de snelweg bij Ulvenhout. Als overblijfsel van een allang verdwenen oprijlaan naar een landgoed. Her en der in Brabant staan meer van dergelijke verweesde maar majestueuze bomen: alles om hen heen is veranderd, gekapt, geasfalteerd of wegvergaderd, maar zij hebben weten te overleven.