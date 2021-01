Bescherm de rechtsstaat tegen de democratie

Als corona straks klaar is, hoe groot zijn dan de scherven?

10 januari Natuurlijk is het allemaal heel snel gegaan, als je weet hoe lang het in normale omstandigheden duurt voordat een vaccin is ontwikkeld. Maar toch is mijn gevoel een ander. Eindelijk, eindelijk is het vaccineren begonnen en kunnen we heel voorzichtig gaan denken aan een leven na corona.