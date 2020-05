Beste boze boer, het probleem ligt bij jullie, maar eigenlijk is het van ons allemaal

Pétanque past perfect bij de stad Den Bosch. Niet vernieu­wend, wél gezellig

29 mei Den Bosch, da’s de stad van je oma, of eigenlijk die van je opa, wordt wel eens gezegd. Want in de hoofdstad van Brabant zijn het bijna alléén maar mannen van middelbare leeftijd in een grijs pak die de dienst uitmaken en die het liefst de boel de boel laten. Zelfs de mannen die nog niet grijs zijn, zijn grijs in gedachten. Nee, voor iets vernieuwends moet je in het Bossche meestal niet wezen.