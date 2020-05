Bestuursakkoord in Brabant: erremoei troef

Van politici mag worden verwacht dat zij daar een samenhangende visie onder leggen op de toekomst die voor ons ligt. Een visie met een moreel kompas waarop we kunnen aflezen of er een koers is uitgestippeld die in het belang is van alle Brabanders. Zeker in deze tijd dat de coronacrisis er alle aanleiding toe geeft om ons te bezinnen op de inrichting van onze samenleving, economie en cultuur. Welgeteld één zin is daarover te lezen in het bestuursakkoord: de afbouw van de cultuursubsidies richting het nieuwe normaal van na 2023.