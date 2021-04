Beter onderwijs kan veel goedkoper

Column De blauwborst gezien: een bijzondere waarneming houd je nooit voor je alleen

14 april De al wat oudere dame, rode alpinopet op, komt ons tegemoet op een drassig pad. Wij treffen haar wel eens vaker en groeten elkaar dan vertrouwd zoals mensen in natuurgebieden dat doen. Niet al te luid, begrijpende blik: wat is het hier mooi. Ditmaal neemt ze opgewonden het woord: ‘Ik heb net een blauwborst gezien, boven op een rietstengel, zó mooi!’ Ook dat typeert de ware natuurmensen: een bijzondere waarneming houd je nooit alleen voor jezelf, onbaatzuchtig deel je je verrukking met eenieder. In de natuur is de democratie nog in haar meest pure vorm aanwezig, zonder de geringste bijbedoelingen of dubbele agenda.