Bij asielopvang loopt alles fout en daarom nu die opvangdwang



ColumnHet zou aantrekkelijk zijn als de waarheid altijd in het midden ligt, want dat scheelt veel heibel en gedoe. Helaas is dat niet haalbaar en vooral niet als er onmiskenbaar wordt gelogen. In de politiek spreekt men dan liever over een misverstand of, nog weer zalvender: ‘Er is iets misgegaan in de communicatie’.