Bij het menselijk bestaan hoort de gentiaan

opinie Tilburg zit niet te wachten op Airbnb-toeristen

8 november In het Brabants Dagblad van 10 oktober jongstleden las ik het artikel ‘Ook Airbnb wilt toerist de Randstad uit lokken’. In dit artikel wordt geschreven dat alleen Amsterdam een overmaat aan huurders heeft en dat daar verandering in moet komen. Dat wil zeggen dat in heel Nederland de verhuur moet gaan stijgen. Ook in Tilburg. Ik ben het hier niet mee eens: Tilburg zit niet te wachten op Airbnb-toeristen.