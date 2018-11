Bijna iedereen deed het. Binnen roken, in 2018

Sorry, maar ik moet het nu toch over Zwarte Piet hebben: hij is reddeloos verloren

24 november Voor iedereen die deze kwestie al heel lang de keel uithangt: sorry. Maar ik ga het nu toch over Zwarte Piet hebben. Heel lang heb ik me aan de discussie onttrokken, en wel om twee redenen. Om te beginnen was het vooral een Randstad-discussie die hier nauwelijks leefde. De tweede reden was dat mijn hoofd en mijn hart het niet met ­elkaar eens waren. Mijn gevoel zei me dat er helemaal geen (bedoeld) racistische kant aan Zwarte Piet zit. En wat er niet in gestopt wordt, kun je er ook niet uithalen. Maar mijn verstand wierp tegen: als iets door een groep mensen als racistisch wordt ervaren, moet je er gewoon mee stoppen.