Bilal en de likes

Column Het morgenrood is aan het verbleken boven de horizon

19 maart In het grote Nederlandse standaardwerk over etiquette van Reinildis van Ditzhuyzen, voor kenners De Dikke Ditz, komt de vraag niet eens aan bod, het gaat haar gedistingeerde voorstellingsvermogen kennelijk te boven: mag een dame op een tafel springen? Ook daarom is het de iconische foto van de verkiezingen van 2021: D66-leider Sigrid Kaag juichend boven op een vergadertafel.