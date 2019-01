Boeken in de bajes

Vorige week ontstond Telegraaf-ophef over de bibliotheek van de Vughtse gevangenis. Gedetineerden kunnen daar boeken aanvragen die uit de Koran de meest verschrikkelijke dingen afleiden, zoals de verheerlijking van de gewapende jihad en de vernedering van Joden, christenen en andere ‘ongelovigen’. Weliswaar worden leenverzoeken volgens Justitie beoordeeld door ‘een expert en een imam’, maar dat verhindert blijkbaar niet dat bepaalde ­titels per doos van twintig exemplaren de bajes worden binnengereden. Ze vinden aftrek bij gedetineerden in de Terroristenafdeling binnen de gevangenis die veroordeeld zijn of verdacht worden van terrorisme. Gevreesd wordt dat deze gevangenen daardoor gesterkt worden in hun toch al radicale overtuigingen. Terwijl het de bedoeling van het gevangenisregime was om hen juist te deradicaliseren. Prompt zijn er Kamervragen gesteld door Van Toorenburg (CDA) en De Graaff (PVV).