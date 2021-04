Boeren beheren het water voor plant, dier en .... mens

Alle boeren en tuinders tezamen hebben zo in Brabant de afgelopen winter zo’n 480 miljoen m3 water vast gehouden op 300.000 hectare, dat is gemiddeld 1.6 miljoen liter water per hectare! Dat doen we in de hoop dat wanneer de regen uitblijft we toch pas zo laat mogelijk hoeven te beregenen. Want beregenen is arbeidsintensief en kost ons heel veel geld. Laat het zonneklaar zijn dat wij het liefst niet en als het niet anders kan zo min mogelijk beregenen. Maar je wil het grasland groen houden, zodat de koeien in de wei kunnen blijven lopen en dat ze voer hebben voor de winter. Je wilt gewassen niet laten verdrogen. Wij zijn immers verantwoordelijk voor de eerste levensbehoefte van een mens: voedsel. Natuurgebieden zijn door menselijk ingrijpen zo gevormd dat er geen ‘gebiedsvreemd’ water meer in mag. Zo maken we ons totaal afhankelijk van regen en is het risico op verdroging levensgroot. Da’s heel raar en daarover mogen de natuurorganisaties best eens nadenken.