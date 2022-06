BD Van de hoofdredac­teur: Wat vinden we van de software-gestuurde journalist?

Het is het allerlaatste nieuwe snufje op buitenlandse redacties. Intelligente software die over de schouder van de journalist meekijkt en meteen oordeelt of hij het nu wel zo goed opgeschreven heeft. Het resultaat is ongetwijfeld dat wat u leest pakkender, helderder en beter geschreven is. Maar waarom krijg ik er zo’n ongemakkelijk gevoel bij?

