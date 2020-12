Boete bij afval sorteren? Dat moet echt van tafel

Column Armzalige Brabantse Forumleden vinden niets van racisme in hun club

2 december Ideologische dwaallichten moet je vaak even de tijd gunnen om een mening te formuleren over iets dat toch zo voor de hand ligt. Daarom heb ik keurig tien dagen gewacht of Brabantse Forumprominenten iets vinden van de walgelijke ideeën in hun club en de daarbij passende teloorgang. Met als aantekening dat ik nog steeds wat moet wennen aan de kwalificatie ‘prominent’ in zo’n troebel groepje.