Boodschappen

Column Laat Rutte aftreden vanaf zijn fiets, ‘doei!’

18 december Als het kabinet in het weekend in het Catshuis vergadert, gaan ze erheen verkleed als gewone mensen. Veel spijkerbroeken waarbij er bij zo’n Wiebes wel altijd een strak gestreken vouw in zit. De premier zelf komt in zijn oude kloffie op de fiets, alsof hij nog even naar de bouwmarkt is geweest voor een emmer strijkvaste muurverf, twee soorten rollers en voldoende afplakband.