Boomer is niet geniepig

Het woord boomer is natuurlijk het ultieme antwoord van iemand van de sneeuwvlokgeneratie die al tot op het bot beledigd is als er niet de mogelijkheid is om op een sekseneutrale wc te poepen. ­Iemand van de generatie die vooral online aan zijn trekken komt, en die praat in emoticons en gifjes. In het échte leven en in echte gesprekken doen de emoticons en gifjes het natuurlijk niet, maar daar is nu iets op gevonden: OK, Boomer. Elke mening, elk advies, maar ook elke anekdote of gedeelde gedachte kan met het woord ‘boomer’ de nek omgedraaid worden. OK, Boomer, houd jij je mond maar. OK, Boomer, jij bent oud, dus wát je ook zegt doet er per definitie niet toe.