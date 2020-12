Boosheid houdt de chaos in stand

In 2020 was iedereen boos. Is dat de beste manier om dit jaar te beschrijven? Boos wegens stikstof, terwijl het toch duidelijk de schuld van een ander is. Of omdat een ander geen mondkapje draagt. Of juist wel. Omdat de cafés moeten sluiten en dat dat toch echt niet logisch is. Of omdat je geen vuurwerk mag afsteken. Of juist boos omdat de mensen van hiernaast dat wel doen. Boos omdat de EU niet snapt dat Engeland echt autonoom wil zijn. Of omdat ze in het Verenigd Koninkrijk niet begrijpen dat die smaak niet meer bestaat en dat de zee van iedereen is. Andere mensen zijn weer boos omdat de anderen de verkiezingen hebben gewonnen. Terwijl het toch duidelijk is dat niemand in onze straat op die man gestemd heeft. En ook niemand van mijn vrienden op Facebook.