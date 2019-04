Bossche konijnen trekken zich niets aan van de gemeente

Rond de Maasboulevard graaft een hele horde konijnen tunnels waardoor er van alles verzakt. Daarom kregen de omwonenden in februari een flinke brief van de gemeente: de konijnenellende zou onvervaard worden aangepakt. Nu, drie maanden later blijkt er van die daadkracht niets terechtgekomen. Hebben ze ten stadhuize zolang koffie gedronken over de juiste aanpak dat er geen tijd meer over was om echt ten strijde te trekken? Of dreigde er tweespalt in de raad, waarbij rechtse partijen graag op konijnenjacht gaan, terwijl links altijd voor de diervriendelijke aanpak is, een aai, een fijn gesprek, met ook nog wat terugkoppeling en zo.