Bouwen in Brabantse weilanden gaat nog heel erg lang duren

Als het Economisch Instituut voor de Bouw voorstelt in Brabantse weilanden 85.000 huizen te bouwen, kun je uittekenen wie daar allemaal voor en tegen zijn. Progressieve wethouders zijn doorgaans tegen, want voor vogels. Maar omdat zij ook wel iets weten over de schrijnende woningnood, zeggen ze dat ze het rapport eerst goed moeten bestuderen, in de hoop er daarna over te kunnen zwijgen. Conservatieve wethouders willen altijd graag de betonmolen aanzetten, maar worden ook op de hielen gezeten door woedende boeren. Die vinden via hun lobbyclub LTO dat er juist meer boerenland moet komen.