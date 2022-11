Alles wijst erop dat het goed gaat komen met de overige keringen

Opinie | Gaan we straks met z’n allen naar Saoedi-Ara­bië?

Met verbazing heb ik de afgelopen weken de maatschappelijke discussie over het WK voetbal in Qatar gevolgd. Over één ding was iedereen het eens. Dit WK had nooit in Qatar gehouden mogen worden. Zelfs Sepp Blatter, voormalig baas van de Fifa, gaf aan dat dit een verkeerde beslissing is geweest.

17 november