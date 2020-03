Thuis misbruikt. En al die plekken waar het misbruik even niet ­bestaat, zijn nu dicht

column Het heeft iets kabbelends, iets gemoede­lijks, zo’n volstrekt horeca-lo­ze binnenstad

17 maart Het went eigenlijk vrij snel, zo'n volstrekt horeca-loze binnenstad. Het is zelfs juist onwennig om een paar werknemers van d'Anvers op het terras te zien zitten. Het horecagedeelte wordt geacht uitgestorven te zijn en dan is zo'n kluitje levendigheid op het terras een stijlbreuk. Ze blijken even te pauzeren. Bezig met de grote schoonmaak. Daar is het nu een geschikt tijdstip voor.