‘Brabanders zijn net Belgen’: zotte slogan slaat echt nergens op

Jouw mening Stelling | Brabant moet giftreinen via de rechter weren

De Brabantroute, het traject dat giftreinen onder meer via Breda, Tilburg en Eindhoven voert, blijft volgens staatssecretaris Vivianne Heijnen de belangrijkste verbinding voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor. Ze is niet van zins om de route te verleggen via bijvoorbeeld de Betuweroute, een veel minder dichtbevolkte lijn. Heijnen legt daarmee de gepeperde brief van de Brabantse burgemeesters terzijde.