Brabant dondert de cultuur in de gierput

En dat een hele kleine minderheid in Brabant, namelijk de boeren, het gelukt is met agressieve slogans en bedreigingen de macht te grijpen, is strategisch gezien in ieder geval bijzonder. Dat ze er nu een tijdje langer over mogen doen om wat milieuvriendelijker te worden, vind ik erg, maar het zat er allemaal wel in.