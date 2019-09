Brabant kan prima los van het aardgas

Column CBR had bizarre problemen al 75 jaar kunnen zien aankomen

24 september In 1944 werden in Nederland ruim 220.000 baby's geboren. Van die 1944'ers zal een zeker percentage zijn overleden of geëmigreerd, of alleen nog fietsen dan wel wandelen. Verreweg de grootste groep is bezig met de medische verklaring voor een nieuw rijbewijs omdat ze dit jaar allemaal 75 jaar worden.