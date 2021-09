Brabant: laat je niet kleineren door Maastricht!

In 1954, toen ik 12 jaar was, bezocht ik voor het eerst een concert van Het Brabants Orkest (HBO), gewoon in het City Theater in Schijndel. De dirigent, Hein Jordans, gaf uitleg over de instrumenten en hoe een symfonie is samengesteld en wat de rol is van een dirigent. Het toen gespeelde hoboconcert van W.A. Mozart heb ik nooit vergeten. Dankzij Hein Jordans is op jonge leeftijd mijn liefde voor klassieke muziek ontstaan.