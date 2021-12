‘Brabant, saboteer je duurzame ambities niet’

Na een lange periode van bestuurlijke onrust trad in de zomer van dit jaar het nieuwe provinciebestuur van Brabant aan. De kersverse bestuurders van VVD, CDA, D66, GroenLinks en PvdA bleven grotendeels bij de afspraken die in het vorige regeerakkoord werden gemaakt, al poetsten ze een aantal speerpunten van toenmalig coalitiepartner Forum voor Democratie weg. Dat laatste betekende onder andere dat er meer aandacht kwam voor duurzaamheid. ‘Het progressieve gezicht van Brabant is terug’, zo klonk het.

En inderdaad, de nieuwe coalitie presenteerde direct ambitieuze plannen op duurzaamheidsgebied. Zo moet in 2030 50 procent van de energie in Brabant worden opgewekt uit duurzame bronnen en in 2050 zelfs 100 procent. De partijen kondigden een grote energietransitie aan.

Praktisch onmogelijk

Het zal de lezer niet verbazen dat deze plannen niet zomaar zijn waargemaakt, bijvoorbeeld omdat het vervangen van fossiele energiebronnen door duurzame alternatieven om flinke investeringen vraagt. Maar de financiën zijn niet het enige gevaar voor de energietransitie in Brabant. Het nieuwe provinciebestuur dreigt namelijk haar eigen duurzaamheidsambities te saboteren door met nieuwe wetgeving één van de duurzaamste en meest efficiënte energievormen – bodemenergie – praktisch onmogelijk te maken binnen de provinciegrenzen.

Bodemenergie is het gebruik van hernieuwbare warmte en koude uit de ondiepe ondergrond, tot 500 meter diep. Deze energievorm is circulair: de warmte die je in de zomer ‘oogst’ door gebouwen te koelen, kun je opslaan in de bodem, en in de winter gebruiken om mee te verwarmen. Andersom geldt hetzelfde: in de winter blijft ‘koude’ over die je opslaat in de bodem om in de zomer mee te koelen. De bodem functioneert zo als een oplaadbare warmtebatterij. Er hoeft niets te worden opgewekt, wat deze energievorm extra duurzaam maakt.

Het is dan ook niet toevallig dat bodemenergie sinds de introductie, ruim dertig jaar geleden, doorlopend aan populariteit wint in Nederland. Volgens het CBS zijn er in 2020 bijna 60.000 warmtepompen in Nederlandse woningen geïnstalleerd, waarvan ruim één derde met bodemenergie als bron. De groei bedraagt al jarenlang ruim 30 procent per jaar. In grotere bouw- en renovatieprojecten van bijvoorbeeld kantoren, winkelcentra en horeca is gebruik van bodemenergie vrijwel standaard. Bouwers, projectontwikkelaars, installatiebedrijven, gemeenten en inwoners staan te trappelen om bodemenergie verder toe te passen in bestaande en nieuwe gebouwen en daarmee bij te dragen aan de energietransitie.

Niet diep genoeg

Maar dit enthousiasme geldt wonderlijk genoeg niet voor het groene provinciebestuur. Door nieuwe wetgeving, opgenomen in onder andere het nieuwe Regionaal Water en Bodem Programma (RWP) voor 2022-2027, is het aanleggen van nieuwe bodemenergiesystemen binnenkort nauwelijks meer mogelijk.

De nieuwe, nog strengere dan de al strenge landelijke regels zorgen ervoor dat bodemenergiesystemen in de toekomst niet diep genoeg mogen worden aangelegd. De provincie denkt dat de kwaliteit van het grondwater in het geding komt als er dieper wordt geboord. Naar die zorgen is veel onderzoek gedaan, onder meer door de waterexperts van KWR. Recentelijk vroeg de provincie ook onderzoekers van Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO), GroenHolland en Sweegers en De Bruijn om onafhankelijk advies over de relatie tussen bodemenergie en grondwaterkwaliteit.

Zijn de conclusies van al dat onderzoek dan zo alarmerend? Integendeel. De risico’s voor het grondwater zijn zeer klein als de bestaande regels worden gevolgd, aldus KWR. Bovendien wordt het opstellen van extra provinciale regels zoals de Brabantse door de onderzoekers van TNO, GroenHolland en Sweegers en De Bruijn unaniem afgeraden.

Niet te rijmen

Met de nieuwe wetgeving slaat de provincie de resultaten van de door haarzelf aangevraagde adviezen dus in de wind. Dat is buitengewoon onverstandig en valt niet te rijmen met de ambities om in 2030 50 procent duurzame energie op te wekken. Wie de nieuwe regels leest kan zich niet aan de merkwaardige indruk onttrekken dat de provincie daar simpelweg niet aan heeft gedacht: er is geen aandacht voor de gevolgen voor de energietransitie in Brabant.

Dat het provinciebestuur zich sterk maakt voor de waterkwaliteit in Brabant valt alleen maar te prijzen. Dit belang wordt door alle partijen die voorstander zijn van bodemenergie ook voor de volle 100 procent onderschreven. Maar door bodemenergie buitenspel te zetten, dreigen de bestuurders het kind met het badwater weg te gooien en enorme duurzaamheidskansen te laten liggen.

Gelukkig is het nog niet te laat. Op vrijdag 3 december besluiten de Brabantse Provinciale Staten over de nieuwe regels. Voor zowel coalitiepartijen als de oppositie is dat een kans om dit deel van de plannen te heroverwegen zodat de bestuurders zich kunnen informeren over beter beleid. Als Brabant de eigen energietransitie niet wil belemmeren, is een pas-op-de-plaats van groot belang.

Frank Agterberg is voorzitter van Branchevereniging Bodemenergie.