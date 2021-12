Brabant stevent af op een arbeidsmarktinfarct

opinie Brabantse bouwdrift legt drijfzand onder lokale gemeen­schap

Tal van Brabantse gemeenten vertonen het laatste half jaar tekenen van ‘bouwdrift’. Ze willen nóg meer woningen bijbouwen dan door de provincie gevraagd wordt, in sommige gevallen zelfs het dubbele. In totaal verwacht men in Brabant in de komende 10 jaar niet 117.000 maar 182.000 nieuwe woningen. 60.000 meer dan gepland. Hier en daar klinkt een alarmbel: zo zitten we over 10 jaar met een woningoverschot!

30 november