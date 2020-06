Breek met de failliete praktijk van de zelfverrijking

Column Adverteer­ders moeten zich niet bemoeien met een tv-programma

25 juni Als Veronica Inside alleen over voetbal zou gaan dan was er niets aan de hand geweest. Alle slappe praat is geoorloofd en wellicht gewenst, van voetbal heeft iedereen verstand en je kunt er over ouwehoeren tot de kroegbaas roept: ‘Laatste ronde!’