Burgemeesterskwestie: waarom we even niet weten wie er lekte

Natúúrlijk weten we bij het Brabants Dagblad wie er heeft gelekt over de Bossche burgemeestersprocedure. We schreven in juli immers zelf dat Jan Hamming de beoogde kandidaat was, maar Jack Mikkers als nummer twee toch burgemeester werd. Dat wisten we alleen dankzij informatie van die bron(nen). Waarom schrijft het BD dan nu over de affaire alsof de redactie níet weet wie er lekte? De vraag duikt weer op nu Jos van Son is opgepakt als verdachte en wij daarover schrijven. Tijd dus voor een antwoord.

Misschien hoeven sommige dingen van u niet zo nodig in de openbaarheid te komen, maar tegelijk denk ik dat u graag dingen weet. En dat u op een verstandige manier met kennis omgaat. Ons doel, en daar worden we ook voor betaald, is in elk geval om u zo goed mogelijk te informeren over van alles en nog wat. Oók over burgemeestersbenoemingen. Pas als het publiceren niet meer in verhouding staat tot de belangen die worden geschaad (landsbelang, privacy), trappen we op de rem. Weten is wat ons betreft een recht, uw recht.

Wie gaat peuren in het delicate proces van burgemeestersbenoemingen weet dat zijn bronnen altijd de voorwaarde van anonimiteit zullen stellen. Zo ging het ook in de burgemeesterskwestie want nee, het was geen kwestie van afluisteren, zoals een enkeling op internet suggereert. Dat plaatst ons nu in een merkwaardige situatie: we schrijven over de jacht op het lek, terwijl we zelf weten om wie het gaat. Is dat hypocriet?

Zeker niet, om een paar redenen. Om te beginnen is het voor journalisten legitiem om bronnen te beschermen. De wet voorziet zelfs in een verschoningsrecht dat daarin voorziet. Als zich vervolgens relevante nieuwsfeiten voordoen, moeten we u die gewoon melden. Bijvoorbeeld het feit dat er weer een verdachte is aangehouden. We gaan ook een reactie halen bij zijn advocaat, een gebruikelijke stap bij dit soort zaken. Soms doen we wat meer. Het verdachte raadslid Sjef van Creij vertelde hoe hij zijn detentie heeft ervaren; het leverde in onze kerstbijlage een zeer lezenswaardig verhaal op.

Er zijn dingen die we bewust níet doen in deze kwestie. Het zou wel heel raar zijn als we gingen speculeren over het lek of het zouden gaan zoeken. Op de redactie hebben maar een paar mensen weet van de 'bronnen', andere verslaggevers zouden frank en vrij hun nieuwsgierigheid kunnen volgen. Maar we zouden speculeren over kennis die we zelf in huis hadden. Dat krijg je niet meer uitgelegd.