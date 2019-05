Carnaval hoort niet op lijst Immaterieel Erfgoed

In december wordt, tijdens een internationale vergadering van Unesco, besloten of het beroemde Aalster carnaval in België van de Internationale lijst van Immaterieel Erfgoed verwijderd moet worden. ‘Oilsjt’ staat sinds 2010 op deze mondiale lijst. Reden: een in hun ogen onsmakelijke en kwetsende voorstelling van Joodse karikaturen op een van de optochtwagens afgelopen carnaval. Het is niets nieuws: ook in 2012 maakte Aalst zich in de ogen van met name de Unesco schuldig aan onbehoorlijk gedrag toen er mannen in SS-kostuum meeliepen.