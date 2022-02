Carnavalsgedruis anno nu

opinie We hebben ons gevoelsleven uitbesteed aan professio­nals

We leven in een tijd waarin vaste waarden en traditionele houvast verdwenen zijn. In een overdaad van informatie geeft iedereen zijn mening, maar vergeten we te vragen: wat is een goede wereld? Hoe kunnen we een rol spelen bij het vinden van een uitweg uit de opeenstapeling van crises waar we ons in bevinden? Hiervoor zullen we een deel van onszelf moeten aanspreken dat vaak in sluimerstand staat.

7 februari