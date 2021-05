Catálogus of catalógus?

BD Denkend aan Holland zie ik trage bestuur­ders ons laagland laten verromme­len

25 april Over smaak valt niet te twisten, maar dit wordt toch wel echt heel lelijk, dacht ik. Hardlopend langs het kanaal keek ik uit over de velden. De lente had een groene waas over de bomen gelegd, de zon scheen en het gras zag er al mals uit. Schitterend, zou je zeggen, ware het niet dat de weilanden op speldenkussens leken door de metalen paaltjes die in een straks patroon de grond in waren geslagen. Het zou niet lang meer duren of op de staketsels zouden blinkende zwarte zonnepanelen rusten. Duizenden vierkante meters zonnepanelen. Dit zou de laatste keer zijn dat op deze plek nog iets van het landschap te genieten viel. Hier ging een prachtig stukje boerenland naar de, tja, laat ik het maar gewoon zeggen: naar de kloten.