CDA: lang ontzield en ontheemd. Dat nooit meer!

COLUMN Die zogenaamde Slimste Mensen met al hun dedain moeten nu beter weten over Snollebol­le­kes

12 januari Tijdens de eerste lockdown ging ik met Tipp-Ex keurig over alle afspraken die ik in mijn agenda had gekrabbeld. Verjaardagsfeestjes, de bruiloft van onze Jos en tot overmaat van ramp het Snollebollekes-festival waar ik met mijn vriendin van links naar rechts zou gaan springen.