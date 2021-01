‘CDA mag nooit meer ontzield en ontheemd worden’

De Brabantse CDA-Statenfractie en het Brabantse CDA- bestuur besloten vorig jaar een bocht naar (extreem)rechts te maken, namelijk een coalitie met Forum voor Democratie (FvD) en de VVD. Grote verdeeldheid binnen het CDA bestond hierover vanwege de radicale standpunten van de landelijk leider Thierry Baudet, zo bleek uit de digitale ledenpeiling in mei vorig jaar. Suggestief ook nog, maar desondanks liet bijna de helft van de 900 stemmers zich niet om de tuin leiden en stemde tegen samenwerking met FvD.

Niettemin besloot direct de volgende ochtend, na bekendmaking van de uitslag, het CDA-bestuur en de Statenfractie met FvD in zee te gaan. Brabant moest immers bestuurd worden. De Brabantse FvD’ers zijn anders dan de landelijk leider Thierry Baudet, was het helende argument.

Maar dankzij Baudet zijn ze wel bijna twee jaar geleden gekozen in Provinciale Staten en toen het bestuurderspluche lonkte, reïncarneerden de FvD-Statenleden ineens in aimabele Brabanders met schaapskleren.

Belangrijkste uitkomst: 1,5 jaar extra tijd voor de boeren om hun stallen aan te passen. Een mooi en goed resultaat natuurlijk, anders zouden de Brabantse boeren tegen die tijd de wegen en bruggen naar Den Bosch wel geblokkeerd hebben.

Na verdergaande radicale uitspraken van Thierry Baudet is inmiddels een groot deel van het landelijk en provinciaal FvD-partijkader beschaamd opgestapt. Besmuikt wordt het ‘schorem voor democratie’ nagewezen [BD 26 november 2020] en blijft Baudet als eenzame wolf achter.

Dreigt dit ook in Brabant? De eenheid is verdwenen, de schaapskleren zijn afgeschud. Hans Smolders, het meest prominente Statenlid, schaart zich onbeschaamd achter Baudet in de hoop zo in de Tweede Kamer te komen.

Anderen dreigen over te stappen, zoals Loek van Wely, die liever op het bord van JA21 schaakt, en meest recent Stijn Roeles. Breekt de Brabantse coalitie pas na de Kamerverkiezingen in maart of gaat ze al eerder ten onder aan de profileringsdrang van diverse Brabantse FvD’ers?

Weinig basis

Opvallend is dat Inge van Dijk, als voorzitter van het Brabantse CDA-bestuur en samen met de CDA-Statenfractie grondlegger van de Brabantse coalitie met Forum, zich dit najaar tegen landelijke samenwerking met FvD keerde. ‘Als Baudet zegt dat het CDA Nederland kapot maakt, dan is er weinig basis om door te praten’.

Maar ‘in Brabant is het totaal anders’, zo stelde Inge, de nummer 3 op de landelijke CDA- kandidatenlijst voor de komende Tweede Kamerverkiezingen, afgelopen oktober. ‘De Brabantse FvD- politici zijn minder vierkant dan Thierry Baudet.’ Niets is minder waar, zo blijkt uit recente uitlatingen van diverse FvD-Statenleden.

Blijft, nadat ze eerst haar hart heeft verpand aan de huidige Brabantse coalitie, het CDA-Brabant straks ontzield en ontheemd achter als de huidige Brabantse coalitie waarschijnlijk klapt. Want wie van de andere partijen in de Staten wil nog verder met het CDA-Brabant nadat ze eerst zijn ingewisseld voor een partij met een demagogische leider. Dat zal nog vele wandelingen door het Bossche Broek vergen.

En het landelijk CDA-bestuur keek vorig jaar stilzwijgend toe bij het Brabantse experiment met de ‘bruine’ coalitie met FvD, nieuwsgierig naar de landelijke lessen hieruit vanwege de Tweede Kamerverkiezingen binnenkort. Hugo de Jonge, de nipte winnaar van de CDA-lijsttrekkersverkiezingen afgelopen zomer, was de eerste die samenwerking met extreemrechts uitsloot, gevolgd dus door Inge van Dijk en onlangs door Wopke Hoekstra.

Uit de peilingen blijkt dat FvD slechts enkele zetels zal halen bij de Kamerverkiezingen, een forse teruggang vergeleken met de tientallen zetels die twee jaar geleden voorspeld werden en die Forum destijds tot de grootste in vele provincies maakte. Roept Thierry Baudet zijn ‘corona-ontkenners’ straks ook op tot stop the steal op het Binnenhof, iets wat tot voor kort onmogelijk werd gehouden in de Verenigde Staten?

En wat na de verkiezingen? Hugo de Jonge wordt momenteel opgeofferd als coronaminister, en Wopke Hoekstra profileert zich ondertussen als ‘genereuze’ redder van ‘s lands economie. Het CDA mag de kastanjes weer uit het vuur halen, goedkeurend gadegeslagen door premier Rutte, die zo mooi buiten schot blijft en als staatsman voor de VVD straks de premiersbonus pakt, tenzij Pieter Omtzigt de scalp van Rutte opeist in de toeslagenaffaire.

Hopelijk houdt het CDA stand en sluit samenwerking met extreemrechts krachtig en onomwonden uit. Zielsverbondenheid, publieke gerechtigheid en solidariteit in plaats van jarenlang ontzield en ontheemd. Dat nooit meer.

Guus Mulders is gemeenteraadslid namens CDA in Oisterwijk en zat in twee periodes voor dezelfde partij in Provinciale Staten