Chagrijnige trutten, alleen zij verpesten al die juni-gezelligheid

‘Heb jij dan geen last van pré-vakantiestress?’, klonk het aan dat tafeltje naast me. ‘Poe poe, juni wat is dát een hel van een maand’. De ene moeder keek de andere aan. En ja, ook zij zou blij zijn als het eindelijk vakantie was. Want alles en iedereen wil nu iets van moeders als zij. Goed bedoeld hoor, dat wel, maar alsof het allemaal zo gezellig is!