City Hotel is bij uitstek dé plaats voor arbeidsmigranten

Column De Kampioen grootste blad door van alles een beetje te zijn

29 maart Ook deze maand is bij de bijna vijf miljoen leden het bondsblad Kampioen van de ANWB keurig bezorgd. In het verreweg grootste blad van Nederland bladert het vooral zo zorgeloos omdat de bond geen overtuiging of principes heeft, laat staan een stellige mening. Beetje milieubewust, beetje autovriendelijk, veel aandacht voor verkeersveiligheid (wil iedereen), heel veel samen eropuit en daarna ‘de beentjes omhoog’ in de bondsstoel met voetensteun in handige opbergzak.