Citymarketing: je krijgt van minder jeuk

Zoveel technolo­gie, maar Kees Haast overleed als een vergeten held

26 januari Data-imperialisme, noemt Peter Winnen het – de drift om met wetenschappelijke kennis wielrenners te programmeren. Mooie, treffende term is dat van Winnen in zijn column in De Volkskrant. Peter Winnen is een oud-renner, succesvol en hartstochtelijk toegejuicht in de jaren tachtig van de vorige eeuw. Hij hoefde zich niet te laten sturen door bewegingswetenschappers als Teun van Erp uit Nistelrode.