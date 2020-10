Column: hoofdredacteur in coronatijd, het lijkt wel één grote computergame

We nemen anderen de maat, maar wat als de redactie zelf een uitglijder maakt?

13 september Het is natuurlijk best precair: als redactie nemen wij anderen voortdurend de maat en leggen we de vinger op elke zere plek die we kunnen vinden. Maar zelf maken we natuurlijk ook fouten. Die soms ook nog eens heel vervelend kunnen zijn voor anderen. Gelukkig komen we er altijd wel uit, al leidt het in een enkel geval tot rectificatie. Vervelend is het altijd.