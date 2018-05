Commentaar op Gaza-conflict is wel erg gekleurd

‘Het is zo’n lieve hond! ’, hoor je een baasje bij elk incident zeggen

6:42 Zondagochtend. We zitten net aan een worstenbroodje op een vol terras in de Drunense Duinen. De pitbullclub is er ook. Tussen al die ouders met kleine kinderen, wielrenners en wandelclubjes zit een groep mannen die wel tien vechthonden bij zich heeft. Of dan die keer in de dierentuin: zelfs dáár kwamen we opvallend veel van die beesten tegen.