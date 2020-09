Commentaar: Weterings gaf vergunning voor een explosief zonder veiligheidsventiel

Zwarte Piet, slavernij en nu ook een kunstwerk: we zijn weer terug bij beelden­storm en boekver­bran­ding

20 september Het is niet de coronacrisis die me onderhand somber begint te maken. Waar ik somber van word, is zo’n kwestie als die rond het kunstwerk Destroy my face in de skatehal in Breda. Kunstenaar Erik Kessels bekleedde de vloer van de hal met enorme foto’s van vrouwengezichten die er na plastische chirurgie niet mooier op werden. Skaters maken door erover te rijden de verminking compleet en het is niet moeilijk om er een aanklacht tegen cosmetische chirurgie in te zien. Ik ben er zelf niet zo kapot van, maar daar gaat het even niet oo.