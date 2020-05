Commissaris van de Koning moet geen afstand nemen van Forum, maar boven de partijen staan

Tom Tacken schreef in het Brabants Dagblad van 5 mei een opiniestuk over ‘herdenken en nadenken’. In het bijzonder wenst hij dat onze commissaris van de Koning in Noord-Brabant afstand neemt van een mogelijke coalitie met Forum voor Democratie. Tacken slaat de plank echter volledig mis. Ik ben het met hem eens dat een mogelijke coalitie van VVD, CDA, Lokaal Brabant en Forum voor Democratie onwenselijk is om veel redenen. In een coalitie plaatsnemen waarbij één partij een loopje neemt met onze democratische rechtsstaat is niet aanvaardbaar. De oproep van een groot aantal CDA-leden is dan ook: doe het niet! Die oproep was echter gericht tot de CDA-fractie en zeker niet tot de commissaris van de Koning.