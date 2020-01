Commissaris, wees geen Socrates, dóe wat voor jongeren

Oh no... het is 2020

5 januari Collega Marc was eigenlijk nog niet helemaal toe aan het idee dat het 2020 is, hoorde ik hem zeggen. Ach, het zijn slechts cijfers, dacht ik in eerste instantie. Maar Marcs woorden hadden hun werk al gedaan. In mijn hoofd groeide iets van ontzetting. Pfff, dat de tijd zo verschrikkelijk snel ging. Een nieuw decennium brak aan! Terwijl het nog maar gisteren was dat ik op televisie zag hoe het jaar 2000 aanbrak. We betaalden nog met guldens en de euro bestond alleen nog giraal. Weet iemand nog wat giraal is?