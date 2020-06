Corona leidt tot polarisatie, was dat wel nodig?

In 2007 werden we geconfronteerd met Q-koorts door een bacterie die afkomstig bleek uit de veehouderij. Het leidde tot grootschalige onderzoeken naar intensieve veehouderij en gezondheid, gevolgd door de onderzoeken in het kader van het RIVM-programma Veehouderij en gezondheid omwonden (VGO). De studies zijn voor een deel gericht op longaandoeningen bij omwonenden van veehouderijen. Het eerste onderzoeksrapport kwam uit in 2011, het laatste is van april dit jaar. In dit rapport wordt ingegaan op longontsteking bij omwonenden van geitenhouderijen.