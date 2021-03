Corona – lokale democratie: het staat 1 – 0

Universitair docent Joram Feitsema schreef onlangs op de website Sociale Vraagstukken over ‘een politieke ijstijd’. Daarmee doelde hij op het breed gedragen idee dat de corona­crisis vraagt om daadkrachtig en snel bestuurlijk handelen en dat een debat daarbij een sta in de weg lijkt. In gewone mensentaal: ‘Dit is zo belangrijk en urgent, daar moet democratie maar even voor wijken’.