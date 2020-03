Coronacrisis week 3: de accu bijladen op de Oosterschelde. Fit blijven, dat is waar het nu op aankomt.

Op het laatste daglicht voer ik de haven uit. Het hele weekeinde had het hard gewaaid, maar aan het eind van de zondag was de wind wat geluwd. De kale polyesterbak die de boot in de winter was geweest, was veranderd in een gerieflijk scheepje, met kussens op de bank, boeken, tassen vol kleding en genoeg eten en drinken voor een week.