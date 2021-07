Cultuur moet geen strijd zijn maar een vanzelfsprekendheid

Oude witte mannen

26 juni TILBURG - Nu hebt u me, meneer Reumkens. Heb ik goddomme net die midlifecrisis weten te omzeilen, schuift u me weer een andere frustratie in de schoenen. U wilt, als voorzitter van het stichtingsbestuur van onze Tilburgse universiteit, weer vol op het katholieke orgel.