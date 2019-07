‘Daaaaarrrrr gaan we weeeeerrrrr’, het is weer kermis in Tilburg

Met collega’s maak ik een kroniek over kermissen in de regio Den Bosch en Meierij. Hartstikke leuk om te doen. Maar het is natuurlijk allemaal klein bier in vergelijking met de Tilburgse kermis, de grootste van de Benelux. Vandaag gaat-ie weer van start.

Hoewel het meisje in mij nog steeds graag in de rondte zwiert, denkt mijn lijf daar tegenwoordig anders over. Gelukkig is een kermis ook een attractie op zich zonder ergens in te gaan. Alleen al de kakofonie van kermisklanken: exploitanten die steeds maar ‘daaaaarrrrr gaan we weeeeerrrrr’ roepen of: ‘Are you ready, yo yo yo yo!’ We’re flying high, we ‘re flying right up to the sky van Captain Hollywood en ‘touwtje trekken: altijd prijs!’ De geur van versgebakken oliebollen en mierzoete suikerspinnen.