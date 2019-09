Daklozen en buurt verdienen meer perspectief

Onlangs kwam het onthutsende bericht naar buiten dat het aantal daklozen in Nederland in tien jaar tijd is verdubbeld [BD 23, 27 augustus]. Waar er in 2009 17.800 mensen tussen de 18 en 65 jaar op straat leefden, bedroeg dat aantal in 2018 39.300. Het aantal dakloze jongeren tussen de 18 en 30 jaar is in de afgelopen tien jaar zelfs verdrievoudigd. Hetzelfde geldt voor het aantal mensen zonder vaste woon- of verblijfplaats met een niet-westerse migratieachtergrond.