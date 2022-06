Danse Macabre rond spookslot eindigt als een vrolijk walsje

Opinie | Dat wat mensen heilig is, wordt ontsluierd

Wat betekenen religie en spiritualiteit nog in ons leven? De meeste Nederlanders zeggen dat ze nooit zo bij de zin van hun leven stilstaan. Tegenwoordig sijpelen het goddelijke en het geestelijke door alles heen, van cosmetica van Rituals tot een Boeddhabeeld in het tuincentrum. De innerlijkheid staat in het teken van de uiterlijkheid.

30 mei