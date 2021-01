Dat het nu godbetert de harde kernen van voetbalclubs zijn die onze steden beschermen tegen dat tuig

Rutte had niet mogen opstappen, corona is écht te belangrijk

15 januari Midden in de grootste crisis die ons land treft in het na-oorlogse, stapt het kabinet op. Ontdaan van alle rechtvaardigingen, de mitsen en de maren, is dat wat het is. Ziekenhuizen liggen zorgwekkend vol, we moeten ons schrap zetten voor nieuwe, besmettelijkere varianten van het virus en niemand weet wat er verder nog aan onheil te wachten staat.